L’affluenza definitiva per le elezioni regionali in Liguria è stata del 46,44% degli aventi diritto, in calo rispetto al 53,65% della precedente elezione del 2020. Al momento sono pervenuti i dati di quasi il 50% delle sezioni (748 su 1.785).

Gli elettori liguri sono stati chiamati alle urne un anno prima dalla scadenza prevista per il mandato di Giovanni Toti. L’ex governatore, eletto nel 2020, si è dimesso la scorsa estate in seguito all’inchiesta giudiziaria che lo ha clamorosamente coinvolto.

I principali candidati alla carica di governatore sono il sindaco di Genova Marco Bucci (coalizione di centrodestra) e il parlamentare ed ex ministro Andrea Orlando (centrosinistra e Movimento 5 stelle). Anche Azione ha sposato il progetto di Orlando, mentre Italia Viva e + Europa non hanno partecipato alle elezioni.

Le prime proiezioni vedono in vantaggio Marco Bucci con il 49% delle preferenze, segue Andrea Orlando al 47,5%, altri al 3,50%. Percentuali confermate in maniera molto simile anche nella proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai (campione del 33%).

Clima "moderatamente ottimista", dunque, nell'entourage di Bucci dopo che, dichiara il coordinatore di Forza Italia a Genova Mario Mascia, le prime proiezioni hanno indicato "una differenza di percentuale" tra il candidato di centrodestra e lo sfidante di centrosinistra "che per noi è indicativa di un trend".

AGGIORNAMENTO ORE 21:00 - Bucci, candidato del centrodestra, al 48,45%, Orlando, centrosinistra, al 47,67%. Il Pd primo partito, segue Fdi. Perde voti il M5S.

"Bucci ha vinto. Sarà un grande presidente della Liguria. Dal Ponente, che ha dato un grande contributo, gli giungano migliori auguri di buon lavoro". Lo ha detto Claudio Scajola, ex ministro e sindaco di Imperia.