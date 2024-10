È Marco Bucci, candidato del centrodestra, il nuovo presidente della Regione Liguria.

Secondo i dati parziali forniti dal ministero dell’Interno tramite il sito Eligendo, basati sui risultati di 1762 sezioni su 1785, Marco Bucci ha ottenuto 287.042 voti, pari al 48,80%, contro il 47,3% dell’avversario Andrea Orlando. La nomina verrà formalizzata nei prossimi giorni dalla Corte d’Appello di Genova.

Il candidato del centrosinistra ha chiamato Bucci per augurargli buon lavoro e in conferenza stampa ha commentato così la sconfitta: "Abbiamo pagato qualche difficoltà nel campo largo che si è ripercossa anche sulla nostra realtà". "Bucci ha vinto di misura, ma ora ci sono le condizioni per proseguire una battaglia e vincere alle amministrative, quello che non è riuscito in questa tornata, ha aggiunto Orlando.

Le prime parole del nuovo presidente della Regione: “Mi occuperò di tutti i cittadini della Liguria, non più di soli 650mila cittadini ma di un milione e 700mila che d'estate diventano quasi due milioni e mezzo, lo faremo con determinazione, con forza, con orgoglio, perché dalla nomina in poi io sarò il presidente di tutti liguri". Anzi "il sindaco di tutti i liguri".

LE REAZIONI

Il commento della premier Giorgia Meloni: “Congratulazioni a Marco Bucci per la vittoria alle elezioni regionali in Liguria! Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti. Con la sua guida, la Liguria potrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri. Avanti, insieme, con la stessa dedizione che guida la nostra azione in tutta Italia”.

La segretaria del Pd Elly Schlein si è congratulata con Bucci per la vittoria e ha ringraziato Orlando “che ha dato tutto e fatto una grande campagna elettorale. I suoi voti lo dimostrano, abbiamo perso di poco". Poi ha aggiunto: "Il Pd ha dato il massimo, è il primo partito, doppiamo il secondo che è Fratelli d'Italia, crescendo di più di due punti dalle europee e di nove punti dalle regionali del 2020, dove c'era una affluenza superiore. Quando la partecipazione si abbassa è un problema per tutti ma soprattutto per la sinistra". "Siamo consapevoli che non bastiamo da soli, scontiamo anche le difficoltà degli altri e speriamo che questo risultato faccia riflettere tutte le forze alternative alla destra come fa riflettere noi che non abbiamo mai speso un minuto in polemiche o competizioni con le altre opposizioni perché il nostro avversario è questa destra che vogliamo battere".

"È un risultato deludente – ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte - al di sotto delle aspettative. Non ci nascondiamo dietro un dito. Una responsabilità che ci conferma l'assoluta necessità di rifondare il Movimento ripartendo dalle attività di radicamento sui territori - che abbiamo intrapreso ma non si rivelano ancora sufficienti”.

Il commento di Matteo Renzi: “Auguro buon lavoro a Marco Bucci, nuovo presidente della Liguria. Spero di cuore che faccia bene, perché questa regione ha bisogno di una leadership forte e credibile dopo gli scandali e le polemiche. Saluto la battaglia di Andrea Orlando: ha combattuto una partita equilibrata e ha perso per un pugno di voti. Oggi ha perso soprattutto chi concepisce la politica come uno scontro personale, come un insieme di antipatie e vendetta. Ha perso chi mette i veti. Ha perso chi non si preoccupa di vincere ma vuole solo escludere e odiare. Ha perso Giuseppe Conte, certo, e tutti quelli che con lui hanno alzato veti contro Italia Viva”.

Le parole di Letizia Moratti: “Congratulazioni a Marco Bucci, nuovo governatore della Liguria. Essere al suo fianco in questa campagna elettorale è stata un'esperienza stimolante e gratificante. I cittadini liguri avranno un ‘sindaco’ capace e competente, in grado di far sognare sempre più in grande questa meravigliosa Regione. Insieme porteremo la Liguria in Europa e l'Europa in Liguria”.