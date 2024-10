Pietro Pinna, carabiniere in pensione candidato con la lista Democrazia Cristiana con Rotondi, con il centrodestra di Paolo Truzzu, ha ottenuto 27 voti nella circoscrizione Olbia-Tempio: il gallurese era balzato agli onori della cronaca a causa di un audio diventato virale in cui raccontava di farsi accompagnare da belle ragazze per attirare l'attenzione durante gli incontri pubblici in campagna elettorale.

Il 56enne ex militare aveva definito il vocale "una goliardata".

A Olbia città solo 21 hanno scritto al fianco del simbolo della Balena bianca il suo cognome.

La polemica, alimentata sui social, e finita poi anche all'attenzione del candidato alla presidenza del centrodestra, Paolo Truzzu, che da subito ne ha preso le distanze, non ha dunque giovato al candidato gallurese.