"Donne in minigonna per attirare elettori", ecco l'autore dell'audio

Regionali. L'autore dell'audio dello scandalo racconta: "Era privato, mandato a un amico. E' un attacco mediatico"

Di: Redazione Sardegna Live

"Sì, il messaggio è mio, ma era stato mandato a un amico. Era goliardico e doveva rimanere tra noi. L'ha invece fatto girare, ovvio che ho bloccato questa amicizia". Lo ha raccontato a Radio Capital Pietro Pinna, carabiniere in pensione candidato con la lista Democrazia Cristiana con Rotondi, che sostiene il centrodestra di Paolo Truzzu alle regionali.

Pinna ha così confermato di essere l'autore dell'audio diventato virale oggi in cui rivelava di farsi accompagnare da belle ragazze per attirare l'attenzione durante gli incontri pubblici in campagna elettorale. "Conosco bene la Gallura, conosco tutti i suoi problemi, ho solo tante amiche e mi faccio accompagnare da loro, mi sostengono - spiega Pinna a Radio Capital - ho rispetto per le donne e far girare questo audio è solo un attacco mediatico".

"Per me questa è la prima campagna elettorale, sono un tipo scherzoso, un comunicatore, ho rispetto per tutti, soprattutto per il mondo femminile. L'audio era privato, secondo me c'è una regia per sconfiggere l'immagine della mia persona".

L'AUDIO. "Sto facendo questa campagna elettorale in modo molto diverso dal solito – si sente nel messaggio – ho sei donne molto belle che mi sostengono durante i miei incontri con le persone. Mi stanno aiutando molto in questa campagna elettorale, lunga e difficoltosa. Sto usando questo canale".

"Se ti presenti da solo sei un cane bastonato, con queste sei amiche molto belle invece… - aggiunge Pinna -. Due in minigonna, due in pantaloni di pelle e stivali, due leopardate con camicie aperte che fanno un bel vedere. La gente trova l'attrazione durante i miei discorsi, ho notato che con questo sistema ti seguono fino all'ultima virgola. Questi guardano le cosce, ho fatto un bell'incontro dove penso che qualcuno è tornato a casa e ha messo incinta la moglie".

"Sto ottenendo dei benefici, noto che mi seguono punto per punto. È un nuovo sistema che funziona, posso parlare fino alle sei e restano tutti lì ad ascoltare. Fanno gli applausi, anche se non ho capito se sono per me o per le donne. Poi queste ragazze, una per una, alla fine fanno l'inchino ai signori e distribuiscono il mio santino. Una forte attrazione".