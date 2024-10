Settimo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica questa mattina alle 9.30. Non c’è ancora un accordo tra i partiti, ma negli uffici della Camera sono in piena trattativa Matteo Salvini, Enrico Letta e Giuseppe Conte.

"Parteciperemo al vertice di maggioranza in mattinata per cercare di trovare una soluzione, la più ampia possibile", ha detto ai cronisti il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, arrivando a Montecitorio.

Nella notte, invece, si è riunita anche la cabina di regia del M5s. Il presidente Giuseppe Conte, dopo aver incontrato i leader di PD e Leu, ha raggiunto i vicepresidenti, capigruppo e ministri e coordinatori dei comitati del Movimento. Il ministro Luigi Di Maio presente in collegamento.

BELLONI. “Sono molto felice che anche le altre forze politiche mostrino di voler convergere su un profilo femminile di alto livello per eleggere la prima Presidente donna della nostra Repubblica. È sempre stato un nostro auspicio”, ha affermato ieri Conte. Le forze politiche provano a puntare su una figura femminile, ma gli ostacoli non sono pochi. Diversi i nomi: la direttrice del Dis Elisabetta Belloni, la ministra della Giustizia Marta Cartabia e l'ex Guardasigilli Paola Severino. Ma se sul primo nome si sarebbe registrata una particolare convergenza tra Salvini e Conte, da Forza Italia a Italia Viva, passando per Leu e una parte del Pd emergono, invece, malumori verso l'ipotesi Belloni.

MATTEARELLA. Sergio Mattarella ha ottenuto 336 voti nel sesto scrutinio per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, 170 in più rispetto ai 166 di giovedì. Le schede bianche sono state 106, le nulle 4, i voti dispersi 9. Presenti 976, votanti 531, astenuti 445, praticamente quasi tutti i 453 grandi elettori del centrodestra che avevano annunciato questa scelta.

"Mattarella lo rivoterei anche domani. Il problema per Mattarella è che ha detto che non vuole il secondo mandato. Non va tirato per la giacchetta, ma, ogni giorno che passa, è sempre più probabile che si finisca a lui", ha detto Matteo Renzi ai cronisti.