Non c’è proprio pace per il Mater Olbia. Stavolta la struttura ospedaliera gallurese è oggetto di un’interrogazione da parte della Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Carla Cuccu, indirizzata al Governatore Christian Solinas e all’Assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu.

L’oggetto è la presunta vendita del Mater: “In questi giorni, leggendo i giornali, ho appreso dalla stampa la notizia della probabile fuga dello stato arabo del Qatar dai suoi investimenti in Sardegna. Apprendo, soprattutto, della fuga dalla vicenda del Mater Olbia, con il passaggio dell'ospedale ad una società abruzzese specializzata in cliniche private, che conta circa una ventina di istituti ospedalieri”, ha dichiarato la Cuccu.

“Il progetto nasceva con l’ambizione di integrare il sistema sanitario regionale fornendo prestazioni sanitarie di eccellenza in grado di elevare la qualità dell'offerta assistenziale della Regione – queste ancora le sue parole – puntando ad intercettare la cosiddetta mobilità passiva extra regionale e ad incrementare la mobilità attiva verso la Regione”.

“Quindi, è chiaro che sono state completamente disattese quelle che erano le finalità del progetto in questione. La realtà dei fatti – ha concluso la Cuccu – si è dimostrata distante dalle aspettative, confermando per l’ennesima volta quanto questa amministrazione non stia lavorando correttamente per il benessere dei sardi e della Sardegna. I cittadini attendono risposte”.