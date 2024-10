Questa mattina, dopo la sospensione della seduta e la riunione dei Capigruppo, la vicepresidente della Regione, Alessandra Zedda, è intervenuta in Aula per chiarire la posizione del Governatore Solinas sulla vicenda del pranzo a Sardara.

“Questa maggioranza ha il diritto e dovere di proporre e approvare leggi di interesse generale per i sardi. Ciò che è successo a Sardara è un fatto sicuramente grave e inopportuno, ma che non riguarda” il lavoro in Consiglio. "Attualmente, il presidente della Regione da voi chiamato in causa per riferire all’Aula non deve e non può riferire alcunché”, ha detto l’assessora all’opposizione.

La minoranza, infatti, anche oggi, ha posto come priorità, prima di riprendere l’esame del Dl 107/A, la necessità che il Presidente della Regione, assente, riferisca in Aula sulla vicenda del pranzo interrotto dalla Guardia di finanza in un hotel di Sardara.

“Sapete tutti che ci sono delle indagini, al termine delle quali si valuterà perfettamente e concretamente qual è la reazione che il Consiglio regionale o la Giunta dovranno avere in riferimento a questa vicenda”, ha precisato Alessandra Zedda.

“Ad oggi – ha concluso - vi chiedo di proseguire i lavori sul disegno di legge che abbiamo in discussione, di fare la vostra democratica opposizione e noi saremo qui a confrontarci, però facciamo sulle leggi”.

Bagarre in Consiglio regionale. Pais: "Stiamo dando un pessimo esempio"