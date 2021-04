Bagarre in Consiglio regionale. Pais: “Stiamo dando un pessimo esempio”

L’opposizione occupa nuovamente l’Aula

Di: Redazione Sardegna Live

I lavori in Consiglio regionale sarebbero dovuti riprendere oggi alle 10 con l’esame dell’articolato del DL 107/A “Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione”.

Ma anche nella seduta di questa mattina, l’opposizione ha posto come priorità, prima di riprendere l’esame del provvedimento, la necessità che il Presidente della Regione Christian Solinas, assente anche oggi, riferisca in Aula sulla vicenda del pranzo interrotto dalla Guardia di finanza in un hotel di Sardara.

Le forze di minoranza hanno quindi occupato l'Aula. Il Presidente Michele Pais ha tentato di ripristinare l'ordine sottolineando come con questi comportamenti "stiamo dando un pessimo esempio" e ha chiesto di procedere con i lavori.

La seduta al momento è sospesa per la riunione dei Capigruppo.