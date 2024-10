Nella mattinata di oggi, la Giunta regionale ha nominato il coordinatore regionale dei Riformatori sardi, Pietrino Fois, come Amministratore straordinario della Provincia di Sassari.

Prende il posto di Guido Sechi che ha guidato l’Ente in questi ultimi anni.

“Per la sostituzione del dr. Sechi, a cui va il mio personale ringraziamento per il lavoro svolto, non poteva essere nominato amministratore migliore – ha dichiarato il Consigliere Giovanni Antonio Satta -. Sono sicuro che l'amico Pietrino Fios per l'esperienza, la saggezza, la competenza e la serietà sempre dimostrata, offrirà un qualificato servizio al Logudoro, al Mejlogu, all'Anglona, al Goceano, alla Gallura e al Monte Acuto, oggi territori compresi nella provincia di Sassari”.