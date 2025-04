In occasione dell’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, ANPI Alghero, in collaborazione con la Società Umanitaria di Alghero, propone due giornate di iniziative – il 24 e 25 aprile – che uniscono memoria storica, riflessione collettiva e partecipazione attiva.

Giovedì 24 aprile, il primo appuntamento si terrà alle 17:30 nella Biblioteca Catalana Obra Cultural de L'Alguer, con un programma che mette al centro la memoria del secondo conflitto mondiale ad Alghero. Conferenza a cura di Valter Battistoni e Antonio Budruni. Alle 19 nella sala espositiva Plataforma per la llengua si terrà l'inaugurazione della mostra fotografica "Gli alleati ad Alghero", settembre 1943 | ottobre 1944, curatore Valter Battistoni.

Le celebrazioni proseguono venerdì 25 aprile, con il corteo commemorativo che partirà alle 9:30 da Piazza Porta Terra: “un momento di partecipazione collettiva, aperto a tutta la cittadinanza, per onorare chi ha combattuto per la libertà” sottolineano gli organizzatori. Nel pomeriggio, si torna al Quarter con due proiezioni: alle 18:30 la proiezione di Frarìa, alla presenza del regista Alberto Diana, alle 19:15 proiezione di "Bella Ciao. Song of Rebellion di Andrea Vogt".

“A dare forza simbolica all’iniziativa è anche la locandina, frutto del lavoro dei detenuti della Casa di Reclusione di Milano Bollate, realizzata all’interno del laboratorio artistico Artemisia” si legge in una nota dell’ANPI Alghero.