Si apre una settimana decisiva per l'approvazione della Manovra finanziaria da circa dieci miliardi varata dalla giunta Todde. Concluso il ciclo di audizioni con tutti i portatori di interesse, la commissione Bilancio riprenderà domani i lavori con la discussione generale.

Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per mercoledì alle 12, e già giovedì 27 potrebbe arrivare il via libera al testo. Questo è l’obiettivo della maggioranza del campo largo, che però dovrà fare i conti con l'opposizione, che ha dieci giorni di tempo per predisporre la relazione. Per questo, sarà difficile evitare di sconfinare nel quarto mese di esercizio provvisorio: il testo potrebbe entrare in Aula nella seconda settimana di aprile. La minoranza potrebbe anche decidere di non utilizzare tutto il tempo a sua disposizione, velocizzando così il processo, ma senza un accordo tra i due schieramenti, la strada rimane in salita.

Tra i nodi che susciteranno dibattito già in commissione, c’è l'incremento dello stanziamento del Fondo unico per gli enti locali, richiesto dai sindaci in audizione, e i 30 milioni destinati alla rete aeroportuale sarda.