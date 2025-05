“L’attacco all’assessore sardo alla Sanità Armando Bartolazzi è il tentativo becero e meschino di questa destra di infangare chi sta cercando di ribaltare anni di malgoverno nell’isola”, è quanto afferma in una nota la senatrice M5s Sabrina Licheri.

“Bartolazzi è un medico e un oncologo - aggiunge - che mai si sognerebbe di suggerire lo stop alle terapie per i malati ultra ottantenni. Ha, invece, posto un problema cruciale nella cura dei tumori, vale a dire la prevenzione”.

“Assistiamo ancora una volta a una squallida propaganda da parte di chi - prosegue - ha ridotto al collasso la sanità sarda e che, anziché occuparsi di ospedali e malati, ha affossato ricerca e reti di assistenza”.

“La verità è una sola: si vuole fermare chi in questi ultimi mesi ha già fatto cambiare registro alla sanità e non solo, ma hanno fatto male i conti: questa destra non fermerà il cambiamento”, conclude.