La Giunta regionale ha approvato una serie di interventi nel settore agricolo con l’obiettivo di sostenere organizzazioni di produttori, consorzi di tutela e strutture operative del comparto. Su proposta dell’assessora a interim dell’Agricoltura Alessandra Todde, sono stati stanziati complessivamente 491.650 euro a favore delle organizzazioni di produttori e dei consorzi che tutelano le produzioni a marchio DOP e IGP, nei settori diversi da quello ortofrutticolo e olivicolo-oleario. Le risorse comprendono 355.650 euro destinati a quattro organizzazioni che hanno presentato un programma di attività e 136 mila euro per l’avvio dei programmi di due Consorzi di tutela del comparto vitivinicolo.

La Giunta ha inoltre disposto un contributo straordinario di 100 mila euro per il Comune di Villanova Monteleone, finalizzato alla realizzazione di un nuovo blocco di box prefabbricati presso il centro ippico “Antonio Sechi”.

Un ulteriore provvedimento individua il Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari come partner per un accordo di collaborazione sul tema della sostenibilità ambientale delle attività agricole e zootecniche. Le spese, autorizzate da leggi regionali del 2023 e 2025, ammontano a 150 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Sempre in ambito agricolo, la Giunta ha autorizzato il trasferimento di oltre 270 mila euro alle agenzie Agris e Laore Sardegna, provenienti dal Fondo ministeriale per la tutela della biodiversità agricola e alimentare. I fondi sono destinati alla realizzazione dei progetti MicroPATS e C.T.D.A.S., finanziati dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

È stato inoltre dato il via libera alle direttive attuative dell’intervento dedicato alla realizzazione di nuovi impianti arborei frutticoli, con l’obiettivo di sostenere le aziende agricole nella creazione di nuovi impianti. Per il biennio 2025-2026 sono stati stanziati 2 milioni di euro, con l’Agenzia Laore individuata come soggetto attuatore.

Infine, la Giunta ha approvato un contributo per ridurre i costi di funzionamento dei Consorzi di bonifica. Ai 2 milioni già previsti per il Consorzio della Nurra, destinati a interventi urgenti di pulizia dei canali in vista delle piogge autunnali, si aggiungono altri 6 milioni che verranno ripartiti tra i vari Consorzi in base alla differenza tra i contributi teorici spettanti e quelli effettivamente concessi e utilizzati. L’insieme delle misure punta a rafforzare la resilienza, l’efficienza e la sostenibilità delle attività agricole sul territorio regionale.