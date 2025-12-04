Il prossimo assessore dell'Agricoltura sarà sicuramente Francesco Agus, capogruppo attuale dei Progressisti. La decisione sull'Egas sarà presa dai sindaci, e la vertenza sulle entrate sarà risolta molto presto insieme alla nomina dei direttori generali delle Asl.

Queste conferme sono state rilasciate dalla presidente della Regione, Alessandra Todde, al termine di una riunione di maggioranza tenutasi durante la mattina di oggi, giovedì 4 dicembre, a Villa Devoto, che è durata oltre tre ore. "È stato un vertice soprattutto sereno - ha spiegato Todde -, ci siamo confrontati su tanti temi, anche su questioni legate al funzionamento della coalizione. Ci sono appuntamenti importanti, come le amministrative, questioni territoriali, era importante darsi metodo".

"Non voglio tenere l'interim a lungo, credo che Francesco Agus debba prendersi questo carico il più presto possibile, i tempi saranno condivisi con la coalizione perché ora c'è una Finanziaria che va portata a compimento", ha subito chiarito la governatrice che deve riempire quella casella dopo le dimissioni di Gianfranco Satta scaricato proprio dal partito dei Progressisti.

Sulla partita della gestione dell'acqua che ha creato malumori in coalizione la governatrice smorza tutte le polemiche: "Egas è un ente dei sindaci e della Regione ed è corretto dare ai sindaci la possibilità di potersi esprimere e lavorare. Il comitato è composto da sindaci di centrodestra e di centrosinistra, è importante avere unità perché l'acqua è di tutti, non è di una parte politica o di un'altra, è un bene comune", rimarca. E se il Pd ha voci contrarie Todde insiste: "Il Pd è una forza politica adulta ed è una forza politica che si confronta - precisa Todde -, ci sono sfumature diverse, ma tutti su un tema così importante come l'acqua, dobbiamo riuscire a superare eventuali divergenze o divisioni".

Sulla Sanità "è importante che ci sia una governance definitiva e non commissariale, per poter programmare", evidenzia.

Ad agitare le acque della maggioranza nei giorni scorsi anche la questione dei fondi per i collaboratori dei gruppi consiliari a rischio taglio, la governatrice rassicura: Facendo un lavoro importante con il mio segretario generale e con l'assessorato agli Affari generali - spiega -, siamo riusciti a trovare una soluzione, incontro oggi il presidente Comandini per confrontarmi su questo".

Conferme anche sui crediti che la Sardegna vanta nei confronti dello Stato: "C'è massima disponibilità da parte della Regione e del Mef per riuscire a trovare un accordo, sono convinta che a breve arriverà".