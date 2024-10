Stavolta è sul tema dell’insularità che il presidente della Regione, Christian Solinas, scrive a Giuseppe Conte. L’obiettivo è quello di costituire un tavolo tecnico-politico,spiega il Governatore in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio, “finalizzato alla quantificazione e compensazione degli svantaggi strutturali permanenti derivanti alla Sardegna dalla condizione di insularità”.

Una battaglia, vecchio pallino dei Riformatori Sardi, appoggiata da alcuni Sindaci sardi che, nelle scorse settimane, hanno esposto nei propri Comuni lo striscione con la dicitura “Insularità in Costituzione”.

“Ben venga ogni iniziativa utile a ottenere il riconoscimento per la Sardegna degli svantaggi causati dalle sue particolari condizioni geografiche, ma per raggiungere quanto prima un risultato positivo è indispensabile un confronto serrato ai più alti livelli con Stato e Unione europea”, ha aggiunto Solinas.

“Con il ministro per il Sud – ha concluso il Governatore – abbiamo già dato inizio a un dialogo costruttivo, che si è concretizzato in un accordo articolato che, oltre a definire una rimodulazione del Patto per la Sardegna per accelerare la spesa trasferendo risorse verso interventi immediatamente realizzabili, prevede espressamente l’istituzione di un tavolo Regione-Stato per l’insularità. Al Governo chiediamo una risposta in tempi rapidi che ci permetta di vedere subito riconosciuti i diritti dei sardi, a cominciare da quello alla mobilità con la nuova continuità territoriale”.