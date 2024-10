“Apprendo, con sconcerto e disapprovazione, che ieri ci sarebbe stato un incontro tra l’Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e i consiglieri regionali Elena Fancello e Franco Mula, e che questo incontro avrebbe avuto ad oggetto la messa in sicurezza del pontile di Cala Luna”. A dirlo il sindaco di Baunei, nonché consigliere regionale del Pd, Salvatore Corrias.

“Se questo incontro avesse effettivamente avuto luogo, e non fosse stato una semplice adunanza di partito, vista la comune appartenenza dei partecipanti, sarebbero state gravemente prevaricate le competenze istituzionali del Comune di Baunei, stante l’ubicazione del pontile, che su quella giurisdizione e proprietà ricade – sottolinea Corrias -. È inaccettabile che vengano lese, in questo modo, le prerogative e le funzioni del Comune di Baunei, proprio da chi gli enti locali dovrebbe tutelarli e garantirli, non tenerli fuori con sconcertante arbitrio e forte pregiudizio per essi”.

“Per questo – continua il sindaco - ho depositato un’interrogazione urgente affinché si renda la ragione, se mai ce ne fosse una, di quanto sta accadendo all’insaputa dell’amministrazione di Baunei e dei cittadini che essa rappresenta”.

“Non posso accettare – conclude Salvatore Corrias - l’onta che si sta consumando nei nostri confronti, e mi opporrò in ogni sede, con tutte le mie forze e con tutti gli strumenti di legge a mia disposizione, affinché si scongiuri l’ennesimo, becero tentativo di togliere al comune di Baunei ciò che al comune di Baunei, per storia e per diritto, compete ed appartiene”.