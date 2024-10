Piero Comandini, segretario del Pd, ha dichiarato al termine dell'incontro con Alessandra Todde, durante il quale è arrivata la notizia della proclamazione ufficiale degli eletti: "Siamo venuti qui a festeggiare insieme alla presidente la sua proclamazione ufficiale, prima donna governatrice della storia dell'autonomia in Sardegna".

Con il presidente regionale Giuseppe Meloni e il futuro capogruppo Roberto Deriu, il segretario dem non si sbilancia sul contenuto dell'incontro e sui nomi degli esponenti in giunta. Il Pd potrà rivendicare tre assessori più una casella tra la presidenza del Consiglio regionale e la vice presidenza della Giunta. "Abbiamo parlato di come vediamo il futuro assetto istituzionale della Regione, quali sono i punti programmatici sui quali bisogna impegnarsi - sottolinea Comandini -. Quando si tratta di formare una giunta, che sia politica e competente, la discussione con la presidente è normale proprio perché si cerca di scegliere le competenze e le professionalità migliori. Il Pd ne ha tante, però si sta presentando con una grande disponibilità per contribuire a dare soluzione ai problemi della Sardegna".

Il prossimo incontro tra Alessandra Todde e il Pd è previsto per la prossima settimana: "Venerdì riuniamo l'assemblea e lunedì prossimo la direzione, poi entreremo nel vivo delle attività per comporre la giunta".