Gli eletti in Consiglio Regionale del Movimento 5 stelle

La neo presidente Alessandra Todde dovrà trovare un incarico a Desirè Manca, la candidata che ha ottenuto più preferenze alle elezioni 2024

Di: Redazione Sardegna Live

Sessanta eletti nel nuovo Consiglio regionale della Sardegna. Il seggio in bilico nella maggioranza del campo largo è stato assegnato al M5s e non al Pd. I nomi degli eletti sono arrivati questa mattina.

Il Movimento 5 stelle ha ottenuto 7 seggi: Michele Ciusa (2415 voti), Gianluca Mandas (1286), Desirè Alma Manca (8.092), Lara Serra (1008), Alessandro Solinas (1686), Emanuele Matta (1142), Roberto Franco Michele Li Gioi (1602).

Desirè Manca è la candidata che ha ottenuto più preferenze alle elezioni 2024. Nata a Sassari 51 anni fa, dopo il diploma di ragioneria e una serie di esperienze come impiegata e direttrice tecnica in aziende di servizi di assistenza alla persona, Desirè Manca aderisce al Movimento 5 Stelle e nel 2014 viene eletta consigliera comunale a Sassari. Alle elezioni regionali del 2019 ottiene 2.752 preferenze volando in Consiglio regionale come presidente del Gruppo consiliare pentastellato. Cinque anni più tardi il suo bacino elettorale è quasi triplicato.

Per lei, la neo presidente Alessandra Todde dovrà trovare un incarico, visto che lo scranno più alto dell'assemblea legislativa isolana potrebbe essere occupata dall'attuale segretario Pd, Piero Comandini, eletto con 5.665 voti.

Quanto pesa il M5s sulla bilancia del Campo largo? “Pesa per quello che abbiamo costruito e per il lavoro che abbiamo fatto. Peserà per gli obiettivi comuni che ci poniamo e cercheremo di raggiungere”, ha detto la consigliera Manca ai microfoni di Sardegna Live.

