Il Cagliari si prepara per una cruciale sfida contro il Parma all'Unipol Domus, con l'obiettivo di ottenere punti cruciali per la salvezza. L'allenatore Nicola ha dato istruzioni alla squadra, incoraggiandoli a dare il massimo senza sentirsi oppressi dalla pressione. "La salvezza richiede impegno e determinazione", ha sottolineato Nicola in conferenza stampa. "L'equilibrio e la fiducia sono fondamentali, gli errori vanno limitati ma affrontati con lucidità".

Nicola riconosce la sfida difficile contro un Parma che gioca bene ma può essere vulnerabile. Il nuovo arrivo Coman offre flessibilità tattica, mentre giocatori come Luvumbo devono dimostrare di poter fare la differenza in campo. Nicola ha elogiato l'impegno di Zappa nonostante le difficoltà incontrate nelle ultime partite.

Sul fronte del mercato, Nicola ha confermato la volontà di mantenere la maggior parte del gruppo di lavoro e ha sottolineato l'importanza di avere opzioni tattiche diverse per affrontare le diverse sfide. Prati e Kingstone hanno entrambi spazio per crescere e contribuire alla squadra. La strategia del Cagliari è quella di consolidare il proprio organico per affrontare al meglio la seconda metà della stagione.