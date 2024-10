Ospite in studio a SkyTg 24, Giorgia Meloni ha parlato dell’evasione fiscale in Italia.

L’unico modo serio per combattere l’evasione fiscale è abbassare le tasse, perché è scandalosa una pressione fiscale al 47% su ciò che fatturi e guadagni. Dato che noi abbiamo un Governo che anche questa volta ci dice per non aumentarti questa tassa ti aumento queste altre cinquantadue, per cui il livello di tassazione aumenterà anche quest’anno, io dico che quella non è la soluzione. Poi non è la soluzione dire che le pene aumenteranno, perché alla fine l’evasione te la troverai lo stesso perché la gente non ce la fa. Non ce la fai quando lo Stato si prende il 50% di quello che stai fatturato, sei costretto a chiudere”.