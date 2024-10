Dopo la pausa per la sanificazione dell'Aula, è ripreso il dibattito nell’Aula del Senato. Conte replicherà intorno alle 17:30 e poi seguiranno le dichiarazioni di voto. La votazione dovrebbe avere inizio intorno alle 19:30.

L’intervento di Matteo Renzi è fissato per le 15:30. La posizione del gruppo di Italia viva al Senato sul governo resta sull’astensione.

Intanto, tra i tanti, questa mattina in aula ha parlato Emma Bonino, che non darà il suo voto di fiducia al premier. "Ci serve un governo forte e responsabili e quello di Conte non lo era prima e non lo sarà dopo. Per questo non gli voterò la fiducia".

Pier Ferdinando Casini ha annunciato il voto favorevole al governo, così come Mario Monti. “Il mio – ha detto l'ex presidente del Consiglio e senatore a vita Mario Monti - è un voto di fiducia, come sempre, libero e condizionato a quelli che saranno i provvedimenti e se corrisponderanno a quelle che sono le mie convinzioni. Se così sarà in futuro, non solo appoggerò ma mi adopererò presso l'opinione pubblica, inclusa quella internazionale, per sostenere ciò che verrà fatto”.

In Aula anche Liliana Segre, senatrice a vita, accolta tra gli applausi.