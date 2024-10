“Mi segnalano (ho visto la documentazione fotografica) che nei porti sardi, nel caso specifico di Olbia anche stamattina, continuino a sbarcare tanti, direi troppi, passeggeri. I controlli sulla temperatura corporea dei passeggeri in arrivo vengono regolarmente effettuati con i termoscanner.

Tuttavia, molti arrivano all'interno di auto stracolme di bagagli e viveri, in qualche circostanza con camper o pulmini”.

È quanto denuncia il consigliere regionale del Partito democratico Giuseppe Meloni.

“Siamo sicuri che si tratti sempre di sardi che stanno rientrando a casa o di persone che si spostano per motivi di lavoro, di salute o estrema necessità?? Parrebbe che dai porti di partenza, in particolare Livorno, i passeggeri che si imbarcano per la Sardegna non vengano controllati e quindi non debbano fornire le motivazioni del viaggio. Se questa indiscrezione fosse confermata sarebbe tutto molto grave. Sono sempre più convinto che per contenere l'avanzata del Covid-19 nella nostra Isola occorra una misura drastica per almeno qualche settimana”, afferma Meloni.

“É necessaria la chiusura totale del traffico passeggeri, portuale e aeroportuale, in arrivo in Sardegna. Regione Sardegna e Governo pensino urgentemente ad una misura di questo tipo”, conclude il consigliere regionale.