"Ancora una volta il governo nazionale impugna una legge della Regione Sardegna impedendo, di fatto, di procedere al riordino della contrattazione collettiva degli enti locali - afferma in una nota la senatrice M5S Sabrina Licheri -. L’esecutivo ha impugnato la legge regionale in materia senza specificare quali siano le motivazioni alla base della decisione".

"Questo significa dire no a una legge attesa da vent’anni - prosegue la senatrice - che può garantire pari dignità salariale ai dipendenti regionali e degli enti locali assicurando retribuzioni dignitose. Come ci si può opporre quando il Paese conta milioni di poveri e lavori precari? Meloni e il suo governo chiariscano subito altrimenti ne risponderanno nelle urne".

Le dichiarazioni arrivano dopo la decisione del governo Meloni di impugnare la legge regionale che introduceva il “comparto unico” per la contrattazione collettiva del personale della Regione Sardegna e degli enti locali.