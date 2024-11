Il Consigliere Regionale Alessandro Sorgia, esponente della Lega, ha presentato un'interrogazione al Presidente della Regione e all'Assessore dei Trasporti riguardante gravi preoccupazioni sulla qualità del servizio offerto da AeroItalia S.r.l. nelle tratte in continuità territoriale Cagliari-Roma Fiumicino e Cagliari-Milano Linate.

AeroItalia ha l'esclusiva per i servizi aerei di linea tra varie città in Sardegna fino al 2025, tuttavia sono emerse problemi critici già dopo breve tempo nonostante i forti ribassi tariffari. Sorgia ha condannato fermamente la situazione, definendo inaccettabile che i cittadini sardi debbano subire un servizio così scadente e criticando l'inefficienza della Giunta Todde. "Le principali criticità - spiega il consigliere regionale - riguardano le connessioni mancanti, la gestione dei bagagli e la carenza di accordi di code sharing, che complicano i viaggi e causano disagi economici ai passeggeri. AeroItalia impone anche l'acquisto obbligatorio del posto e gestisce le procedure di imbarco in modo inefficiente".

Sorgia ha evidenziato un netto deterioramento del servizio aereo, con problemi che danneggiano pesantemente i cittadini. "Abbiamo assistito a un peggioramento drastico del servizio aereo - ha detto - con disagi che penalizzano gravemente i nostri cittadini. La mancanza di accordi di code sharing è solo uno dei tanti problemi che dimostrano l'inadeguatezza delle scelte fatte. Basti aggiungere, a titolo puramente esemplificativo il meccanismo farraginoso a cui sono obbligati i cittadini che intendono chiedere il rimborso del proprio biglietto: nessuna sezione dedicata del sito web, occorre spulciare il loro portale e inoltrare una richiesta tramite il loro modulo contatti allegando anche il proprio documento d’identità, una follia!"

L'esponente della Lega ha quindi sollecitato la presidente della Regione, Alessandra Todde, e l'assessora dei Trasporti, Barbara Manca, a intervenire con urgenza per risolvere la situazione insostenibile e garantire un servizio aereo all'altezza delle aspettative dei sardi. "È ora di agire e di porre rimedio a questa situazione insostenibile. I cittadini sardi meritano un servizio di trasporto aereo all'altezza delle loro esigenze" ha concluso Sorgia.