La mancata discussione della Pratobello 24 in Consiglio regionale è stata attribuita dall'opposizione all'atteggiamento ostile della presidente Todde. Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, ha sottolineato che la maggioranza ha respinto tutte le proposte per un dibattito congiunto sul Disegno di legge della Giunta regionale a causa di questo atteggiamento.

Truzzu accusa Todde di ostilità

"L'atteggiamento ostile della presidente Todde è l'unico motivo che ha impedito l'esame della Pratobello in Consiglio regionale. Ha costretto la sua Maggioranza a respingere tutte le nostre proposte per un dibattito congiunto col Disegno di legge della Giunta regionale", ha detto Paolo Truzzu nel corso della conferenza stampa di questa mattina organizzata dai gruppi consiliari di minoranza sul Disegno di legge 45, riguardante l’individuazione delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Truzzu ha evidenziato che la minoranza ha presentato numerosi emendamenti al Disegno di legge, inclusi quelli riguardanti la 'Pratobello', per rappresentare la volontà di oltre 210.000 sardi che hanno sostenuto la proposta di legge di iniziativa popolare. "Sono arrivate esclusivamente risposte negative - ha affermato il capogruppo di Fratelli d'Italia - che hanno avuto come unico risultato quello di ignorare i sardi che hanno deciso di impegnarsi per il futuro della Sardegna".

"Todde dimostrare scarsa conoscenza del diritto"

Truzzu ha criticato anche le dichiarazioni della presidente Todde riguardo a due leggi con finalità diverse, sottolineando una presunta mancanza di conoscenza del diritto o un presunto tentativo di ingannare i sardi. "Peraltro - ha sottolineato Truzzu - la presidente Todde, con le sue dichiarazioni su 'due leggi con finalità diverse', ha dimostrato una scarsa conoscenza del diritto oppure, peggio ancora, vuole prendere in giro i sardi, cercando di far dimenticare le sue responsabilità fin dai tempi del Decreto Draghi".

Infine, Truzzu ha invitato le donne che hanno occupato l'aula a interrompere la loro protesta, assicurando che la 'Pratobello' sarà comunque discussa in Aula: "Grazie all'opposizione la Pratobello arriverà comunque in aula", ha concluso l'esponente di Fratelli d'Italia"