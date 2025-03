Il Consiglio dei Ministri, presieduto da Giorgia Meloni, ha approvato una serie di provvedimenti che riguardano diversi ambiti della vita pubblica italiana. Tra le decisioni più rilevanti, spiccano le nuove norme per le elezioni del 2025, le riforme sulla carriera dirigenziale nella pubblica amministrazione e un importante investimento nel settore farmaceutico.

Elezioni 2025: voto in due giorni e più accessibilità

Su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, è stato approvato un decreto-legge che introduce modifiche alle modalità di svolgimento delle elezioni amministrative e dei referendum del 2025. Tra le novità principali:

Votazioni su due giorni (domenica e lunedì) per garantire una maggiore affluenza;

Possibilità di voto fuori sede per chi si trova temporaneamente in un'altra provincia per motivi di studio, lavoro o salute;

Uso della firma elettronica qualificata per la sottoscrizione delle liste elettorali da parte di elettori impossibilitati a firmare di persona;

Potenziamento del Sistema Informativo Elettorale (SIEL) per una gestione più efficiente dei processi elettorali.

Il Ministro Piantedosi ha inoltre annunciato le date delle elezioni amministrative, fissate per domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuali ballottaggi l’8 e il 9 giugno, giorni in cui potrebbero svolgersi anche i referendum abrogativi.

Pubblica amministrazione: nuove regole per la carriera dirigenziale

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha presentato un disegno di legge che riforma la valutazione della performance e lo sviluppo di carriera nel settore pubblico. Le principali novità riguardano:

Un nuovo sistema di valutazione che pone al centro la leadership e coinvolge più attori nel processo di giudizio;

Un accesso più trasparente alla dirigenza, basato su criteri di anzianità nel ruolo e procedure selettive più chiare.

L'obiettivo è attrarre nuove generazioni di talenti e migliorare l’efficienza della macchina pubblica.

Politiche per gli anziani: semplificazioni e sperimentazioni

Sono state approvate modifiche al decreto legislativo sulle politiche per gli anziani, con l’introduzione di misure per velocizzare la valutazione multidimensionale degli over 65, ridurre la burocrazia e sperimentare nuove procedure di assistenza su base territoriale.

Trasporto su strada: aggiornamento delle norme sul distacco dei conducenti

Un decreto legislativo presentato dai Ministri Foti, Calderone e Salvini interviene sulle regole per il distacco dei conducenti nel trasporto su strada, garantendo maggiore trasparenza nelle operazioni e migliorando il sistema di classificazione del rischio.

Investimenti strategici: oltre 2 miliardi per il settore farmaceutico

Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato di preminente interesse strategico il programma di investimento della multinazionale danese Novo Nordisk per l’ampliamento dello stabilimento farmaceutico di Anagni (Lazio). Il progetto, dal valore di oltre 2 miliardi di euro (2025-2029), prevede:

L’assunzione di circa 800 nuovi addetti, portando il totale a 1.500 lavoratori;

Un incremento del 10% dell’occupazione nel settore farmaceutico del Lazio;

Il rafforzamento della capacità produttiva nazionale nei medicinali iniettabili, con particolare attenzione ai trattamenti per diabete e obesità.

L’investimento conferma il Lazio come hub europeo della farmaceutica e punta a consolidare la cooperazione tra imprese, università e centri di ricerca.

Altri provvedimenti approvati

Fra gli altri provvedimenti sono state introdotte nuove regole per l’inno nazionale, con l’adozione delle modalità di esecuzione ufficiale del “Canto degli Italiani” di Mameli e Novaro. Poi: semplificazioni fiscali, tra cui proroghe per il concordato preventivo biennale e misure per la conciliazione in Cassazione; modifiche alle norme sulle fusioni transfrontaliere, per rendere più snelli i processi di trasformazione societaria.

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre esaminato diverse leggi regionali, senza impugnarne tredici, tra cui la legge di stabilità della Regione Siciliana e provvedimenti in favore dei Lucani nel Mondo e delle professioni non organizzate in ordini in Calabria.

Con questi interventi, il governo mira a semplificare procedure, garantire maggiore efficienza nella pubblica amministrazione e attrarre investimenti per la crescita economica del Paese.