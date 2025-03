Nel pomeriggio di ieri, 12 marzo, un giovane di Sassari è finito in manette con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo, gli agenti della polizia hanno fermato il ragazzo al fine di identificarlo. Alla vista della Volante avrebbe accelerato il passo destando sospetti: così gli operatori della Volante hanno proceduto alla richiesta delle generalità.

Privo di documenti, non avrebbe fornito una spiegazione attendibile in merito alla sua presenza a quell’ora in località Predda Niedda, ed è stato quindi sottoposto a perquisizione personale: il giovane aveva con sé le chiavi di un’auto parcheggiata poco distante.

La perquisizione estesa al veicolo avrebbe permesso di rinvenire un involucro contenente marjuana, suddivisa in dosi, per un peso successivamente accertato di 133 grammi. Inoltre, gli agenti avrebbero rinvenuto la somma di 240 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio e materiale utile al confezionamento.

Il ragazzo è stato accompagnato in Questura per gli adempimenti di rito e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato presso la propria abitazione in attesa di direttissima.