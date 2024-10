Nessun ballottaggio nemmeno a Sassari. Il candidato del Campo largo vittoria conquista la vittoria al primo turno con il 51,08% (31.108 voti). LEGGI I RISULTATI “Ringrazio il mio partito per la candidatura, la coalizione per avermi sostenuto, tutte le persone che hanno lavorato e creduto in questa in questo mese di campagna elettorale. Posso solo dire che noi lavoreremo per portare avanti Sassari, per costruire una Sassari nuova, per dare fiducia e speranza. Siamo qui per questo, dateci una mano, noi faremo del nostro meglio e faremo il bene di questa città”. Questo il primo commento del neo sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia. IL VIDEO, ESPLODE LA GIOIA IN VIA MAZZINI

