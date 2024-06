Risultati elezioni comunali a Sassari

Per le Comunali a Sassari ha votato 58,95% degli aventi diritto

Di: Redazione Sardegna Live

Cinque i candidati a sindaco per la città di Sassari: Mariano Brianda (Costituente per Sassari, Giovani per Sassari e Generazione Sassari), Nicola Lucchi (Noi per Sassari, Prima Sassari, Sardegna al Centro 20Venti, Sassari è, Sassari Progetto Comune e Uniti per Sassari) Gavino Mariotti (Azione, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Psd'Az, Riformatori sardi, Orgogliosamente Sassari e Visione Comune), Giuseppe Mascia (Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Fare Città, Futuro Comune, Movimento Cinque Stelle, Orizzonte Comune, Sassari progressista e solidale), Giuseppe Palopoli (Sassari Svegliati).

Se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta, si procederà a un ballottaggio tra i due più votati. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà nelle giornate di domenica 23 giugno a partire dalle ore 7 e fino alle 23 e di lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15.

L’AFFLUENZA - Per le Comunali a Sassari ha votato 58,95% degli aventi diritto.

AGGIORNAMENTO ORE 19:30 - Salgono a 50 su 140: Giuseppe Mascia è ancora in testa con 9145 voti, il 50.19% delle preferenze, seguito da Nicola Lucchi con il 25.69% e 4681 voti. Gavino Mariotti è al 16.52% con 3010 preferenze, 491 voti per Giuseppe Palopoli al 2.69% e 894 a Mariano Brianda con il 4.91%.

AGGIORNAMENTO ORE 18:30. Quando le sezioni scrutinate sono 28 su 240, Mascia è in testa con 4028 voti (47,56%), seguito da Lucchi con 2367 voti (27.95%), Mariotti 1464 (17,29%), Brianda 330 (3,9%) e Palopoli 280 (3,31%).

AGGIORNAMENTO ORE 17:40 - Le sezioni esaminate salgono a 14 su 140 e i dati vedono in testa Giuseppe Mascia con 1378 voti, il 42.77% delle preferenze, seguito da Nicola Lucchi con il 30.82% e 993 voti. Gavino Mariotti è al 19.86% con 640 preferenze, vicino poi ai 107 voti di Giuseppe Palopoli al 3.32% e ai 104 di Mariano Brianda con il 3.23%.

AGGIORNAMENTO DELLE 17:00. Con 5 sezioni scrutinate su 140

Mascia si conferma in vantaggio con 180 voti (50.99%), seguono Lucchi con 93 voti (26.35%), Mariotti con 50 voti (14.16%), Palopoli 21 voti (5.95%) e Brianda con 9 voti (2.55%).

PRIMI DATI ORE 16:20 - Al momento sarebbero due le sezioni scrutinate dall'inizio degli spogli, le cui operazioni hanno preso il via da quasi due ore e mezza. Giuseppe Mascia è al momento in vantaggio con 30 voti, contro i 5 di Nicola Lucchi, 5 anche per Gavino Mariotti, uno per Mariano Brianda e ancora nessuno per Giuseppe Palopoli.