"Sono contento che l'Assessore dei Trasporti della Regione Sardegna Barbara Manca riconosca che la normativa Ets è penalizzante per la Sardegna, ma chi l'ha introdotta e chi non ha apportato i giusti correttivi quando si poteva farlo? Deve lamentarsi con Pd, 5 Stelle e Sinistre varie che quando al Governo hanno imposto queste politiche ideologiche senza tener conto per esempio che le Isole dovevano essere escluse a prescindere dalla popolazione (oggi sono escluse le Isole sino a 200 mila abitanti)". Lo afferma, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti della Camera.

"Abbiamo già chiesto e continueremo a chiedere l'esclusione della Sardegna e delle Isole a prescindere dalla popolazione, almeno dal 2026 sino al 2030", prosegue Deidda.

"Siamo già a lavoro e bene che ci sia l'Assessore regionale, ma penso che i suoi compagni di viaggio non siano d'accordo", conclude il parlamentare sardo.