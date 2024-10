La candidatura di Massimo Zedda, leader dei Progressisti, per la carica di sindaco di Cagliari alle prossime amministrative è stata formalizzata oggi durante la riunione della coalizione del campo largo, nella sede del Pd in via Emilia.

I Progressisti confermano anche la disponibilità "nell'eventualità della presenza di altre candidature, di svolgere elezioni primarie".

Se le primarie non si saranno, invece, il partito si dice disponibile "alla comparazione tramite sondaggi da realizzare impiegando soggetti di comprovata serietà professionale e ampia esperienza, la cui scelta sia condivisa dalle forze della coalizione. Sondaggi da svolgere previa definizione di una puntuale e trasparente metodologia di indagine".

Adesso il tavolo dovrà discutere la novità. I tempi sono sempre più stretti se saranno confermate le date delle comunali (8 e 9 giugno). Eventuali primarie andrebbero programmate con urgenza.