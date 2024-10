Il sindaco uscente di Monserrato Tomaso Locci è stato confermato alla guida della città per la terza volta. Candidato alla guida di una coalizione civica, ha sconfitto al ballottaggio la sfidante del Campo Largo Valentina Picciau dopo il risultato di 40,20% a 21,58% totalizzato dai due al primo turno.

Locci ha seguito lo scrutinio di questo pomeriggio nella scuola di via San Gavino, dove è iniziata la festa dei suoi sostenitori. Il tris è stato centrato grazie a uno scarto minimo di 146 preferenze (4.119 voti per Locci, 3.973 per Picciau).

Tomaso Locci è alla guida del Comune di Monserrato dal 2016.

L’affluenza al secondo turno è stata del 47,13%, in calo rispetto al 56,57% registrato al primo turno.