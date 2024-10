Sono le 17:58 quando Alessandra Zedda , candidata del centrodestra alle comunali di Cagliari, chiama Massimo Zedda - rivale del centrosinistra - per fargli i complimenti .

Alessandra Zedda ha riconosciuto il divario troppo grande e quindi la sua sconfitta . "Auguri, un abbraccio, speriamo di lavorare per il bene della città ", gli ha detto Alessandra Zedda, che ha seguito l'esito degli scrutini raccogliendo, in una stanza della sede elettorale di via De Gioannis, i resoconti dei rappresentanti di lista.

"Faremo il bene della città anche se saremo in minoranza ", ha commentato Alessandra Zedda dopo la telefonata. "L'elettorato ha voluto darci un altro segnale - osserva l'ex vicepresidente della giunta Solinas - ma sono serena perché da qui il centrodestra sta ripartendo. Quando uno fa un lavoro corretto per il bene della città non ha niente da rimproverarsi. I vincitori morali siamo noi, ci siamo scontrati anche contro le calunnie. I cittadini hanno detto la loro Errori? Forse qualche errore, ma in buona fede, abbiamo dato sempre il massimo non c'è stato il ricambio con una donna, questo è l'unico rammarico che ho. I cinque anni del centrodestra in Regione hanno pesato, i cinque anni di Cagliari sono stati giudicati negativi e abbiamo pagato anche questo ", conclude Alessandra Zedda.