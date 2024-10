" Il gruppo politico di Fratelli d'Italia in Consiglio Regionale apprende, con estrema preoccupazione, del conflitto a fuoco avvenuto stamani, in pieno centro a Nuoro, che ha visto coinvolta una pattuglia della Polizia, impegnata in un normale servizio di controllo stradale, da cui è poi scaturito il ferimento di uno degli agenti ", comincia così il comunicato di solidarietà del Gruppo Fdi regionale in solidarietà all'agente di Polizia ferito questa mattina a Nuoro.

" Fratelli d'Italia - si legge nella nota - desidera esprimere la massima vicinanza e solidarietà al poliziotto ferito ed ai suoi familiari e manifestare, nel contempo, la più profonda gratitudine verso l'intero corpo della Polizia di Stato e di tutte le forze dell "Ordine che, con coraggio, sono impegnate quotidianamente a combattere la criminalità e garantire la sicurezza dei nostri concittadini, in tutta Italia. L'auspicio è che i responsabili di tale crimine siano prontamente acciuffati e rispondano dei propri reati, affinché sia ​​fatta giustizia " .

LEGGI ANCHE: "NON AVEVO LA PATENTE". LE PRIME PAROLE DELL'UOMO COSTITUITOSI DOPO LA FUGA A NUORO