La pulizia del viso è molto importante e sarebbe buona cosa farla almeno una volta al mese, in quanto sulla pelle si accumulano quotidianamente polveri, smog, residui di trucco (su chi purtroppo non si strucca adeguatamente) e cellule morte che faranno apparire il viso stanco e trascurato, oltre che più vecchio.

Quotidianamente bisogna prendersi cura della propria pelle detergendola mattina e sera e struccandola efficacemente, senza dimenticarsi di utilizzare successivamente un tonico e una crema idratante adatti al proprio tipo di pelle.

Per un’efficace pulizia da fare in casa, i passaggi sono i seguenti:

- Lavare accuratamente il viso con un detergente (meglio senza sapone) e acqua tiepida: la pulizia del viso si deve fare ovviamente su una pelle detersa e struccata; inoltre l’acqua tiepida inizierà già a far aprire i pori della pelle, cosa utile per il secondo step;

- Far aprire completamente i pori della pelle: per preparare la pelle alla vera e propria pulizia, è necessario che i pori siano aperti e pronti a ricevere i trattamenti necessari. Far bollire una pentola d’acqua e aggiungere 2 cucchiai di bicarbonato, per poi esporre il viso al vapore (stando attenti a non scottarsi!) e coprendo la testa con un asciugamano in modo che il calore non si disperda;

- Rimuovere le cellule morte: ovviamente lo scrub è un alleato della bellezza della pelle perché permette di renderla più luminosa e rinnovata eliminando lo strato di cellule morte che la fa apparire più grigia e spenta. Chi soffre di acne o ha parecchi brufoli attivi, dovrebbe evitare lo scrub per non creare abrasioni e micro-ferite: può utilizzare un detergente purificante o direttamente un tonico esfoliante molto delicato senza granelli.

Si può usufruire di un prodotto esfoliante già pronto che si trova in commercio, o prepararne uno in casa: per una pelle normale o mista, uno scrub efficace si fa con 2 cucchiaini di miele, 2 di zucchero e succo di limone, da massaggiare sul viso per 3 minuti e lasciar agire sul viso per altri 5, come una maschera, per poi risciacquare con acqua tiepida il tutto. Per una pelle delicata, si può optare per uno esfoliante fatto con 2 cucchiaini di miele, uno di bicarbonato e poca acqua, da massaggiare per alcuni minuti e poi risciacquare.

Se avete la pelle grassa, molto utile è l’argilla bianca unita al miele, da massaggiare e lasciare in posa anch’essa a mo’ di maschera per 5 minuti e risciacquare.

Una ricetta per uno scrub schiarente prevede l’utilizzo dello yogurt bianco, il succo di limone e lo zucchero di canna da utilizzare allo stesso modo.

- Rilassatevi con una maschera: la maschera va utilizzata sulla pelle esfoliata per agire al meglio; ovviamente ognuno dovrà fare una maschera adatta al proprio tipo di pelle. Se si ha la pelle mista, si utilizza una maschera astringente e purificante sulla zona T (naso, fronte, mento) e una idratante sulle guance.

Anche in questo caso, potete scegliere se utilizzare le maschere che si trovano in commercio (tra cui quelle in tessuto) o prepararne una in casa: per le pelli secche o normali molto utile è la maschera a base di polpa di avocado; per le pelli infiammate, è efficace una maschera a base di aloe vera, calendula e camomilla; mentre le pelli grasse potranno godere dei benefici di una maschera a base di argilla verde, olio di mandorle, uno yogurt bianco e una goccia di olio essenziale di lavanda. Tutte da applicare sul viso e da lasciare in posa per mezz’ora prima di risciacquarle.

- Rimuovere i punti neri (solo se siete esperte!): la rimozione dei punti neri è un’operazione che è meglio lasciar fare all’estetista, ma se sapete schiacciarli senza farvi male con 2 dischetti di cotone o con lo spremi-comedoni, siete avvantaggiati. Molto utili sono i cerottini per i punti neri che si trovano in commercio: agiscono con acqua calda su naso, fronte e mento e riescono a togliere almeno i punti neri più superficiali senza il rischio di farvi male.

- Tonico: il tonico è una vera e propria mano santa, in quanto permette di lenire, riequilibrare e tonificare la pelle. Applicatene sempre almeno 2 dischetti ben imbevuti: non siate tirchie con il tonico!

- Idratazione: l’idratazione è la fase finale di ogni pulizia del viso che si rispetti. Scegliete sempre una crema adatta al vostro tipo di pelle e soprattutto, per il post-pulizia viso, sceglietene una a base di aloe o vitamina E. E non dimenticate la crema contorno occhi e un buon balsamo labbra!!