Il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso cinque Daspo, con divieto di accesso alle manifestazioni sportive per un anno, nei confronti di alcuni ultrà dell'Us Ancona, di cui quattro poco più che 20enni mentre il quinto di 45enne, per "comportamenti pericolosi avvenuti prima dell'incontro di calcio di serie C Ancona-Olbia, giocato allo stadio Del Conero".

I cinque sanzionati si erano resi colpevoli di condotte pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nello specifico, durante la fase dell'afflusso, avevano avvicinato con un'azione repentina i tifosi ospiti in prossimità del parcheggio, armati di bastoni e li avevano colpiti, fino al momento dell'intervento delle Forze dell'Ordine.

I tifosi sono stati individuati dalle immagini registrate ed estrapolate dalla Polizia Scientifica, quindi identificati e deferiti da personale della locale Digos alla locale Procura della Repubblica.

I provvedimenti prevedono il divieto di accesso ai luoghi del territorio nazionale ove si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio di qualsiasi categoria, organizzate dalle federazioni sportive e dagli enti riconosciuti dal Coni, compresa la squadra nazionale di calcio.