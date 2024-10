Nel giorno della commemorazione dei defunti, ha deciso di percorrere 35 km in bicicletta per posare un fiore sulla tomba della bisnonna deceduta il giorno precedente. E' successo a Manocalzati, alle porte di Avellino, protagonista un ragazzino di 11 anni.

Ci ha impiegato quasi quattro ore per raggiungere il cimitero di Montemarano, piccolo centro dell'Alta Irpinia, dove risiede la famiglia. Dopo i funerali dell'anziana, i suoi genitori si erano trasferiti per alcuni giorni a Manocalzati in una casa di proprietà.

Il figlio ha preso l'iniziativa senza tuttavia avvisare la famiglia. Spaventati per l'assenza prolungata, i genitori hanno lanciato appelli e condiviso foto sui social, chiedendo aiuto a chiunque avesse informazioni utili.

Poi, nella tarda mattinata, il sospiro di sollievo. Il giovane è stato riconosciuto dai visitatori del cimitero di Montemarano che si sono messi immediatamente in contatto con i genitori. "Sono andato a salutare nonna", ha infine motivato dopo essere stato riaccompagnato a casa.