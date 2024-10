Dopo aver partecipato ai funerali del fratello, deceduto a soli 32 anni per un malore, si è improvvisamente spenta anche lei. Sonia Lollo, 47 anni, era volata dalla Sardegna, dove risiedeva per recarsi a San Martino Valle Caudina (Avellino) per un ultimo saluto al familiare.

Poche dopo la cerimonia un altro grave lutto ha colpito la famiglia: la 47enne è stata stroncata da un probabile infarto. Choc e cordoglio da parte di tutta la comunità avellinese, strettasi intorno ai genitori che in poche ore hanno visto scomparire anzitempo due figli.

Visto il turbamento causato dall'accaduto, nel paese di San Martino - dove la famiglia è conosciuta e ben voluta - è stato proclamato il lutto cittadino.