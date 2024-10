La Luna nuova in Cancro suggerisce un occhio di riguardo verso il vostro habitat. E’ un periodo in cui vi sentite demotivati, Giove vi scoraggia e Plutone contribuisce ad appesantire le vostre giornate. Alcuni di voi dovranno fare i conti con vecchie situazioni familiari irrisolte. Da martedì pomeriggio a giovedì la situazione tenderà a migliorare e, grazie alla Luna in Leone che si unisce a Venere, l’amore vi travolgerà facendovi scordare di tutto il resto. Domenica aggressiva con l’opposizione della Luna e Marte che inizia a farvi guerra.