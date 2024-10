ARIETE

Le vicissitudini familiari continuano ad annoiarvi e ad infastidirvi. Dirvi di essere pazienti potrebbe innervosirvi ulteriormente. Tuttavia, questa settimana inizia con l’ausilio della Luna nel vostro segno, a cui si aggiunge Venere per accendere le vostre passioni e Marte per darvi la carica e tenervi in movimento. Possibili spese extra legate alla sfera domestica a inizio settimana. Nei giorni a seguire sarete troppo impegnati nelle vostre avventure per lasciar spazio alle seccature, che vi torneranno a bussare domenica!

TORO

Secondo la legge d’attrazione, l’universo ama la rapidità e, a dirla tutta, non è mai stata il vostro forte. In questo periodo vi sentirete però costretti ad accelerare i tempi ed imparerete a fronteggiare anche gli imprevisti più insidiosi. La situazione economica continua a mettervi ansia e tutto lo stress ricadrà sulla vita sentimentale, che continua a vacillare. Martedì e mercoledì, approfittate della Luna in Toro per ascoltare la vostra vocina interiore e comprendere meglio quello che vi sta accadendo. Domenica c’è posta per voi!