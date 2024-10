Brutto incidente, questa mattina, intorno alle 13.20, a Olbia sulla Circonvallazione Nord. Per cause ancora da accertare una moto è andata a schiantarsi contro un'auto nella stessa carreggiata. Gravi i conducenti di entrambi i mezzi, trasportati al pronto soccorso di Olbia. Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno prestato i primi soccorsi con il personale del 118 e messo in sicurezza la zona, e la Polizia Stradale.