Diciassette biciclette elettriche, 15 laptop e 4 iPhone per un valore complessivo di oltre 100mila euro. Si tratta dei beni recuperati dai carabinieri della stazione di Loiri Porto San Paolo, con la collaborazione dei militari della sezione radiomobile del reparto territoriale di Olbia, i quali hanno denunciato 3 uomini, indagati per il reato di ricettazione in concorso.

Le indagini sono scattate a seguito della querela sporta da due turisti tedeschi che, nel pomeriggio di domenica 8 settembre, si sono recati in caserma per denunciare il furto di 3 biciclette elettriche, dal valore di circa 8mila euro ciascuna.

Le immediate operazioni, coordinate dalla procura della Repubblica di Tempio Pausania ed eseguite dai militari dell’Arma, hanno consentito di individuare un’abitazione in cui, oltre a quanto denunciato dalle due vittime, sono state rivenuti ulteriori 14 biciclette elettriche, 15 laptop, 4 iPhone e numerose periferiche per smartphone, per un valore complessivo di 100mila euro circa.

I tre uomini che occupavano l’immobile sono stati così denunciati, le 3 biciclette oggetto di denuncia sono state restituite agli aventi diritto, mentre il materiale restante è stato posto sotto sequestro. Sono in corso attività da parte degli inquirenti finalizzate all’identificazione dei proprietari dei beni rinvenuti.