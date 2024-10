Un uomo di 40 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia in gravi condizioni. È stato investito da un’auto mentre si trovava in via Torino, in pieno centro.

Dell'uomo non si conoscono ancora le generalità: con sé non aveva alcun tipo di documento e non si esclude che possa trattarsi di un senza tetto. L'incidente è avvenuto nelle prime ore di questo pomeriggio nel centro storico olbiese.

Ferito, ma in maniera lieve, anche l'automobilista alla guida della vettura, un residente a Olbia. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale che hanno svolto i rilievi del caso. L'autista è stato sottoposto al test sul consumo di bevande alcoliche.