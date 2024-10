Questa mattina a Olbia, nella centrale piazza Mercato, un giovane di 22 anni è stato ferito dalla sua ex fidanzata 18enne con un coltello da sub. Tra i due c’è stato prima un diverbio, scoppiato forse per un malinteso, degenerato successivamente in una vera e propria aggressione.

Nel tentativo di difendersi e schivare il fendente, il 22enne ha riportato un taglio a una mano. Sul posto, allertati dai proprietari di alcune attività commerciali e dai loro avventori, sono giunte le pattuglie della Polizia di Stato e un'ambulanza del 118 che ha trasportato la ragazza, in evidente stato di shock, al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II. Per il 22enne ferito alla mano, non è stata invece necessaria alcuna cura.