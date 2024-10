Intorno alle 12 i Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in via Barcellona per un incidente stradale che ha coinvolto tre auto. La squadra ha messo in sicurezza gli automezzi per poi bonificare l'area dell'intervento. Una signora è stata trasportata in ospedale dal 118 per accertamenti. Sul posto anche Polizia e Carabinieri di Olbia per i rilievi del caso.