Intervento dei Vigili del fuoco di Olbia nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, in via del Faro, nella frazione di Pittulongu a Olbia, per l'incendio di un appartamento che si trovava all'interno di un residence .

Il rapido intervento delle due squadre di pompieri ha fatto sì che il fuoco non si propagasse agli appartamenti vicini . Non risultano esserci dei feriti, le cause del rogo sono in fase di accertamento.