È stato trovato in possesso dalla Polizia di Olbia di un fucile calibro 12 con matricola abrasa e con diverse munizioni, sempre calibro 12. Per un uomo, già noto alle forze dell’ordine per via del suo movimentato passato, sono scattate le manette.

Gli operatori del Commissariato di Olbia sono intervenuti dopo essere stati contattati da un passante che ha raccontato di aver sentito alcuni colpi di arma da fuoco in periferia. Gli agenti hanno quindi perquisito la casa dell’uomo e dentro un pollaio hanno trovato il fucile, in ottimo stato di manutenzione e perfettamente funzionante. Oltre all’arma, cui erano stati cancellati i numeri di matricola, sono state trovate le munizioni custodite a loro volta in un apposito contenitore.

Inoltre nel giardino antistante l’abitazione erano presenti anche alcune piantine di marijuana, in pieno stato vegetativo, ugualmente sottoposte a sequestro. Una volta arrestato, l’uomo è stato portato nel carcere di Nuchis. La Polizia procederà ora a fare tutti gli accertamenti di natura balistica “volti ad individuare il proprietario dell’arma oltreché eventuali precedenti utilizzi illeciti della stessa”.