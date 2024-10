Sos bandidos ant attaccadu un’attera borta unu camiu de su latte. A custu giru est capitadu in Turalva, inue duos omines armados de fusile e caratzados ant custrintu s’autista de unu mezu a si frimmare. Poi ant dadu fogu a sa cisterna chi fit andende a su caseificiu de frades Pinna in Thiesi.

S’autista de su mezu fit de Ittiri. Sos bandidos nde l’ant fattu falare e che sunt pigados issos partende e frimmende su camiu unu chilometru pius a dainanti prima de lu brujare.

Sos pompieris e sos carabineris sunt intervennidos ma fit già tardu.

Est su de battoro attaccos a sos camios de su latte, e arrivit una die poi de s’accordu de deris in sa prefettura de Tattari subra su preju de su latte, fissadu a 74 centesimos a partire dae su mese de Martu.

Su primu episodiu capiteit su 24 de Frearzu in Orune, poi in Nule e su 6 de Martu in Irgoli. Tiat poder essere una banda.