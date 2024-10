In s’Istitùtu Tennicu Deffenu de Terranòa, sunt amaniande una protesta meda singulare, bi sunt pahas classes po sos alunnos e sa Preside, Salvatrice Enrica Scuderi at detzisu de aher sas letziones in foras, in sa pratza Martine Cossu, a innantis de s’ishola.

Paritzas bortas dae s’ishola abiant pesau abolottu po husta histione ma no est hambiau nudda.

Su segundu Cumissariu de sa Provintzia de Thathàri, Perdu Cartzedda, si pihat sas responsabilidades de su hi est sutzedende, ma at nau hi s’Ente Provintziale at attu su hi si podiat aher po risorver sa histione, ant mandau abisos po crihare dominarios de usare hommente isholas, po esser sihuros hi totus sos alunnos ch’essent happios, ma a hustos abisos no at arrespostu nemos.

Sa Comuna ‘e Terranòa a postu paris in sa Regione Sarda 2 miliones de euro po cresher s’Istitutu Deffenu, sunt po cumintzare sos triballos in sa palestra e in s’auditorium ant postu s’impiantu nobu de riscaldamentu.

In Isetu de totu hustos triballos, sos mastros, hi sunt de accordu in sos babbos e hin sas mammas de sos alunnos che pihant sos bancos a foras po aher sas letziones.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22