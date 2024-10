In Sardigna b'at semper pius paga abba. No sunt bastadas sas abbas e su nie de custas chidas a mezorare sa situatzione chi ponet semper pius in pispinzu.

Segundu sos datos a sa fine de su mese de Sant'Andria subra de 1.764,80 miliones de metros cubos autorizados in sas digas sardas, sos lagos sunt pienos solu pro su 43,68%, e duncas ant solu 770,88 miliones de metros cubos de abba. Est pius pagu puru de cantu bi nd'aiat in su mese de Sant'Aini, su 44,6% chi sunt 788,21 miliones metros cubos.

Sas situatziones peus sunt in su Sulcis Iglesiente, chin su sistema de su Cixerri Altu chi toccat s'11% de abba in sos lagos de Punta Gennarta e Medau Zirimilis e su sistema de su Posada chi appenas su 5,3% in su lagu de Maccheronis.

In su Sulcis Basciu s'abba est arrivida a su 21,7%, in su Taloro Altu semus subra de su 22%. Su Coghinas Altu suffrit chin su 30,7% de abba, su sistema Nord Occidentale toccat su 38,45%. Sutta de su 50% restat finas su Tirso Flumendosa.